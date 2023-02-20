Mekeil Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mekeil Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mekeil Williams kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mekeil Williams ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mekeil Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mekeil Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mekeil Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mekeil Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mekeil Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mekeil Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mekeil Williams 24 Temmuz 1990 tarihinde Port of Spain şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Trinidad ve Tobago uyrukludur.Gerçek adı da Mekeil Andy Williams şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mekeil Williams Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pan American Calcio yapmaktadır. Mekeil Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 10 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Mekeil Williams'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mekeil Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MekeilWilliams

http://www.instagram.com/mekeil_williams_5/

Mekeil Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mekeil Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Mekeil Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mekeil Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında SJ Jabloteh

1 Temmuz 2011 yılında W Connection

1 Şubat 2012 yılında Pogon Szczecin

30 Haziran 2012 yılında W Connection

24 Ağustos 2012 yılında FC Fyn

1 Temmuz 2013 yılında W Connection

1 Temmuz 2015 yılında Antigua GFC

5 Şubat 2016 yılında Colorado

16 Şubat 2018 yılında Richmond

8 Ocak 2019 yılında Oklahoma City

1 Ocak 2020 yılında CSD Municipal

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2021 yılında Pittsburgh

Mekeil Williams kimdir

Mekeil Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mekeil Williams şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

San Juan Jabloteh

Mekeil Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Trinidad ve Tobago takımında 17 numaralı formasıyla 22 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 1 gol atmıştır.

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Mekeil Williams nereli

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