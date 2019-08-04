Mekke’de “Hac Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü ve Hac İdare Merkezi Başkanı Remzi Bircan, Mekke'de düzenlenen basın toplantısında hac organizasyonuna ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

Mekke Din Hizmetleri Ataşelik Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Umre Hizmetleri Daire Başkanı Yaşar Çapçı, Hac ve Umre Eğitimi Daire Başkanı Esma Erten ile Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Cavit Yıldız da hazır bulundu.

Bu sene gerçekleşen Hac Organizasyonunda Fetva ve İrşat Ekip Başkanlığını yapan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş toplantıda bir konuşma gerçekleştirdi. Haccın önemine değinen Keleş, "Hadis-i şeriflerde hac ve umre vesilesiyle buraya gelen kişiler "vefdullah" olarak nitelendirilir. "Vefdullah" Müslümanların adeta gönderdikleri elçiler manasına geliyor. Sembolik olarak Kabe'ye Müslümanların gönderdikleri temsilci olarak nitelendirilir. Sizler de temsilciler olarak, Allah'ın misafiri olarak, böyle tercüme ediliyor bu ifade, buraya gelmiş durumdasınız" ifadelerini kullandı.

Kutsal toprakların ortamını anlatan Keleş, "Burası samimiyet iklimidir. Kim burada zulme ufak da olsa bir meyletme temayülü gösterirse ona acıklı bir azabı yaşatırız, diyor Cenab-ı Hak. Burası bizim hakiki manada Allah'ın evi olan kalbimizin imar etmenin korumanın yeri. Allah yardımcımız olsun. Her birimize kalbimizi muhafaza etmeyi nasip eylesin" dedi.

Basın mensuplarını "2019 Yılı Hac Organizasyonu" hakkında bilgilendiren Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ise Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 hac organizasyonu sürecinin geçen yılın Aralık ayında başladığını aktardı.

2019 yılında kutsal topraklara gelecek hacı adaylarına kesin kayıt işlemlerinin ardından il ve ilçe müftülüklerinde eğitim seminerleri verildiğini ifade eden Bircan, hacı adaylarına mihmandarlık yapacak 4 bine yakın din görevlisinin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından görevlendirmelerin yapıldığını belirtti.

Sundukları hizmetlerin başında koordinasyon ve iskanın geldiğini aktaran Bircan, Mekke'de 5 bölge halinde Türk hacı adaylarının otellere yerleştirildiğini, yeme içme hizmetlerini de Türkiye'den gelen 150'ye yakın aşçı kadrosuyla Türk damak tadına uygun yemeklerin hazırlanması için oluşturdukları mutfakla verdiklerini ifade etti. Mutfağın günlük kapasitesinin 70 bin kişiye kadar hizmet sunabilecek şekilde ayarlandığını belirten Bircan, burada pişirilen yemeklerin hacı adaylarının konakladıkları otellere ulaştırıldığını bildirdi.

Sağlık hizmetine büyük önem

Sağlık hizmetlerine de büyük önem verdiklerini belirten Bircan, Mekke'de 120 yataklı hastaneleri bulunduğunu, ihtiyaç olması durumunda kapasiteyi 200 yatağa kadar çıkarabildiklerini belirtti. Bircan, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları koordinasyonla hastanede tüm branşlarda uzman doktor bulundurduklarını söyledi.

Hacı adaylarına 24 saat irşat hizmeti

Fetva ve irşat ekibiyle de hizmet verdiklerini, hacı adaylarının dini konulardaki sorularının bu ekip tarafından cevaplandırıldığı belirten Bircan, 24 saatlik telefon hizmetiyle de hacı adaylarının kendilerine ulaşabildiğini aktardı.

En genç ve en yaşlı hacı adayı

Başkanlıkça Mekke'ye getirilen hacı adayı sayısının, bugün itibarıyla 47 bin 723 olduğunu, bu sayının şirketlerin getirdiği hacı adaylarıyla 75 bine yaklaştığını belirten Bircan, bu yıl hacı adaylarının yüzde 54'ünün kadın, yüzde 46'sının erkeklerden oluştuğunu açıkladı.

En küçük hacı adayının kutsal topraklara anne babasıyla gelen 14 Mayıs 2019 doğumlu Ayşenaz Yıldırım olduğunu söyleyen Bircan en yaşlı hacı adayının ise 1 Temmuz 1922 doğumlu 97 yaşındaki Fikriye Çam olduğunu aktardı.

17 Türk hacı adayının hayatını kaybetti

Remzi Bircan, Türkiye'den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz'dan bu yana 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini; vefatlara kalp krizi, trafik kazası, doğal iklim şartları, zatürre ve yaşlılığa bağlı hastalıkların neden olduğunu bildirdi.

İsraftan uzak bir hac programı

Bu yıl israf ve temizlik konusunda farkındalık oluşturmak için "Çevreci Hac" projesi oluşturduklarını belirten Bircan, gezilen kutsal mekanlarda ve konaklanan yerlerde temizlik ve israf konusuna dikkati çeken çalışmalar gerçekleştirildiği belirti.

Arafat'ta ilk kez 2016 yılında klimalı yüksek çadırların kurulmasını sağladıklarını hatırlatan Bircan, "Bu yıl da çevreci ve israftan uzak bir hac yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA