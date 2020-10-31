Mekke'de korkutan kaza! Aşırı hızlı araç Mescid-i Haram'a daldı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Mescid-i Haram'a girerek bir duvara çaptı. Akli dengesinin yerinde olmadığını belirtilen sürücü polis tarafından gözaltına alınırken o anlar ise kameralara sainye saniye kaydedildi.