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  3. Mekke'de korkutan kaza! Aşırı hızlı araç Mescid-i Haram'a daldı

Mekke'de korkutan kaza! Aşırı hızlı araç Mescid-i Haram'a daldı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Mescid-i Haram'a girerek bir duvara çaptı. Akli dengesinin yerinde olmadığını belirtilen sürücü polis tarafından gözaltına alınırken o anlar ise kameralara sainye saniye kaydedildi.

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31 Ekim 2020 Cumartesi 10:00
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