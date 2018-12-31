Mekke'nin fethinin 1388. yılı dönümü

EDİRNE (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi, Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü dolayısıyla "Mekke'nin Fethi Gecesi" programı düzenledi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (ETSO) program, Eski Cami İmam-Hatibi Hafız Harun Kezer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, İslam'ın rahmet ve merhamet medeniyeti olduğunu belirtti.



Mekke'nin fethinin İslam tarihi açısından önemini dile getiren İriş, "Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Edirne'de de Mekke'nin fethinin 1388. yılı dönümünün coşkusunu yaşıyoruz. Mekke'nin fethi insanlık tarihi açısından son derece önemlidir. Mekke'nin fethiyle birlikte tevhit inancı yeryüzüne yayılmıştır. Mekke'nin fethiyle mazlumların yüzü gülmüştür. Mekke beldelerin anasıdır ve tüm müminlerin kıblesi Kabe Mekke'dedir. Bu gece Müslümanlar açısından çok önemlidir. " diye konuştu.

Sinevizyon gösterisiyle devam eden program, Kosova'dan gelen grubun ilahi seslendirmesiyle sona erdi.

Programda, Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

Kaynak: AA