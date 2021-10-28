Mekruhluk ne demek, TDK'ya göre Mekruhluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mekruhluk ne demek? Mekruhluk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mekruhluk kelimesi. Peki mekruhluk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mekruhluk nedir, mekruhluk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEKRUHLUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mekruhluk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mekruhluk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mekruh olma durumu

