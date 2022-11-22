SON DAKİKA! Meksika açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem!

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.39'da Baja California eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

YAYINLAMA
Google News
SON DAKİKA! Meksika açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem!

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.39'da Baja California eyaleti açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Büyük Okyanus'ta, Baja California eyaletinde yer alan Vicente Guerrero kasabasının 37 kilometre batısında olduğu aktarıldı.

Depremin ABD sınırı yakınlarında meydana gelmesi nedeniyle California eyaletinde yer alan San Diego şehrinde de hissedildiği belirtildi.

ABD Tsunami Alarm Sistemi, depremin ardından kıyıda tsunami beklenmediğini bildirdi.

Meksikalı yetkililer, olayın ardından resmi binaların güvenlik amacıyla tahliye edildiğini açıklarken, sivil savunma ekiplerinin alarma geçtiğini duyurdu.

Depremde şimdiye kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Fas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İtalya ile iyi ilişkilerini sürdürmek istiyoruz
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İtalya ile iyi ilişkilerini sürdürmek istiyoruz
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD'yi ağır bir şekilde eleştirdi
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD'yi ağır bir şekilde eleştirdi
İranlı sinemacılar tutuklananların serbest bırakılması için çağrıda bulundular
İranlı sinemacılar tutuklananların serbest bırakılması için çağrıda bulundular
Son Haberler
SON DAKİKA! Meksika açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA! Meksika açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem!
Gazeteci Nur Batur'dan canlı yayında skandal sözler! "Kürdistan hayalini engellemeye çalışıyorlar"
Gazeteci Nur Batur'dan canlı yayında skandal sözler! "Kürdistan hayalini engellemeye çalışıyorlar"
Süper Loto sonuçları 22 Kasım 2022 Salı | 22.11.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 22 Kasım 2022 Salı | 22.11.2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Terör örgütü PKK'dan Azez'e alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var!
Terör örgütü PKK'dan Azez'e alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var!
Kar ve soğuk hava İsveç'e erken geldi
Kar ve soğuk hava İsveç'e erken geldi
Otoyol kenarındaki vahşet! Yolda bulunan bavulun içinden kan donduran bir gerçek çıktı!
Otoyol kenarındaki vahşet! Yolda bulunan bavulun içinden kan donduran bir gerçek çıktı!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt
Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2022 Şeb-i Arus haftası ne zaman?
Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2022 Şeb-i Arus haftası ne zaman?
2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler...
2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler...
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
Kazakistan'da Tokayev, oyların yüzde 81,31’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Kazakistan'da Tokayev, oyların yüzde 81,31’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Saçının uzunluğunu görenler inanamıyor
Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Saçının uzunluğunu görenler inanamıyor
Yorumlananlar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!