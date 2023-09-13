Meksika Kongresi’nde “uzaylı” oturumu: İnsana ait olmadığı iddia edilen fosiller sergilendi

Meksika Kongresi'nde tanımlanamayan uçan nesnelerle (UFO) ilgili yapılan özel oturumda yaklaşık bin yaşında olduğu ve "insana ait olmadığı" iddia edilen iki varlığın bedenleri sergilendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Meksika Kongresi’nde “uzaylı” oturumu: İnsana ait olmadığı iddia edilen fosiller sergilendi

Meksika Kongresi'nde tanımlanamayan uçan nesnelerle (UFO) ilgili yapılan özel oturumda yaklaşık bin yaşında olduğu ve "insana ait olmadığı" iddia edilen iki varlığın bedenleri sergilendi.

Meksika Kongresi'nde sıra dışı anlar yaşandı. Meksikalı gazeteci ve UFO alanında çalışmalar yürüten Jaime Maussan, kongrede gerçekleştirilen özel oturumda Peru'nun Cusco kentindeki bir madende bulunan ve "insana ait olmadığını" iddia ettiği 2 varlığın kalıntılarını sergiledi. Maussan cam muhafaza içinde sunduğu fosilleşmiş "cesetlerin" bin yıllık olduğunu belirtti. Maussan örneklerin Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından incelendiğini ve bilim adamlarının DNA örneği almayı başardığını, yaşlarının tespiti için radyokarbon testi uyguladığını aktardı. Elde edilen DNA'nın diğer örneklerle karşılaştırıldığını söyleyen Maussan, örneklerin yüzde 30'undan fazlasının fosil kaydı incelenen hiçbir canlıyla uyuşmadığını öne sürdü.

"Bu evrende yalnız olmadığımız gerçeğini kabullenmeliyiz"

Maussan konuşmasında, "Bu örnekler bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler. Uzaylı mı değil mi bilmiyoruz ama bizimle yaşadılar. Bu evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kabullenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Oturuma video konferans yöntemiyle katılan Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümünden Abraham Avi Loeb da Meksika hükümetine, uluslararası bilim adamlarının daha fazla araştırma yapabilmesi için izin vermesi çağrısında bulundu. Oturuma ayrıca, ABD Donanması'nda pilot olarak görev yapmış olan ve ABD Kongresi'nde UFO'larla ilgili düzenlenen oturumda ifade veren Ryan Graves da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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