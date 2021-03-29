Meksika koronavirüsten ölenlerin sayısını çarpıtmış! Açıklanandan yüzde 60 fazla

Meksika hükümetiyle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Ülkeler her gün verileri açıklayarak halkını bilgilendiriyor. Ancak Meksika'da, verilerin gerçek sayılara kıyasla daha az gösterildiği öğrenildi. Meksika hükümeti, koronavirüs kaynaklı ölümlerin açıklanan orandan fazla olduğunu açıkladı.

ÖLÜM ORANLARINDA DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Hükümet tarafından koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı revize edildi. Yapılan açıklamaya göre, Covid ölümlerinin daha önce açıklanandan yüzde 60 daha fazla olduğu ifade edildi. Son veriler incelendiğinde koronavirüs sonucunda 321 bin kişinin hayatını kaybettiği görülüyor. Meksika son verilerin açıklanmasıyla ABD'den sonra en çok en fazla ölüm oranı ile dünyada ikinci sıraya çıktı.

En çok ölüm oranının görüldüğü ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 549 bin kişi oldu. Meksika'yı en fazla ölüm oranıyla Brezilya izledi. Brezilya'da koronavirüs nedeniyle, 310 bin kişi hayatını kaybetti. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ise pandemi sürecinde izlediği politikalarla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.