Meksika'da 2014'te kaybolan 43 öğrenciden birinin daha kalıntısı teşhis edildi

MEKSİKO (AA) - Meksika'da, 2014'te ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde kaçırılan 43 öğrenciden birinin daha kalıntısının teşhis edildiği bildirildi.

Başsavcılık ofisinin olayla ilgili soruşturma yürüten özel biriminin yetkilisi Omar Gomez Trejo, Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi tarafından, bir kemik parçasının DNA analizi yoluyla Christian Alfonso Rodriguez Telumbre're ait olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Gomez, DNA sonucunun, Başsavcılık ofisine danışmanlık yapan Arjantin Adli Antropoloji Ekibi tarafından doğrulandığını söyledi.

Rodriguez'e ait kemik parçasının Cocula şehrinde bulunduğunu aktaran Gomez, bunun ve diğer kalıntıların, öğrencilerin yakıldığının belirtildiği çöplüğe yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki "Butchers Ravine" adı verilen alanda bulunduğunu bildirdi.

Gomez, kalıntıların, daha önce açıklandığı üzere Cocula'daki çöplükte ya da San Juan Nehri'nde bulunmadığına dikkati çekerek, kalıntıların söz konusu bölgede nasıl ortaya çıktığını hala araştırdıklarını söyledi.

- Bulunan 100'den fazla kemik parçasının çoğu hasar görmüş durumda

Arjantinli adli tıp ekibi tarafından yapılan açıklamada, Christian Rodriguez'in teşhis edilmesini sağlayan kemiğin, maktulün sağ ayağına ait olduğu ve kasım sonunda bulunduğu bildirildi.

Kalıntının, yaklaşık 200 metrelik bir alanda bulunan 100'den fazla kemik parçası arasında bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, yapılan analizin, parçaların en az iki kişiye ait olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Parçaların çoğunun büyük hasar görmesi nedeniyle test için genetik materyalin çıkarılıp çıkarılamayacağının başlangıçta belirsiz olduğuna işaret edilen açıklamada, test için Avusturya'ya üç parça gönderildiği, bunlardan birinden genetik materyale ulaşılamadığı, bir diğerinin ise kesin sonuç vermeyen sadece eksik bir genetik profil sağladığı ifade edildi.

2014'te Ayotzinapa bölgesindeki öğretmen okulundan kimliği belirlenemeyen kişilerce zorla araçlara bindirilen ve sonrasında kendilerinden haber alınamayan 43 öğrenciden ilk olarak Alexander Mora'nın kalıntıları, aynı yıl teşhis edilmişti.

Meksika'da savcılar, geçen ay sonunda olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Angel Casarrubias isimli bir şüphelinin Meksiko eyaletinde gözaltına alındığını açıklamıştı.

Angel Casarrubias'ın, Guerreros Unidos'un lideri olduğu belirtilen ve Ekim 2014'te aynı gerekçeyle gözaltına alınan Sidronio Casarrubias'ın erkek kardeşi olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

- İşkence iddiaları



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişinin 34'ünün işkence gördüğüne ilişkin rapor yayımlamıştı.



Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.



Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.



Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.



Ülkede önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.



Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonundan (IACHR) tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.



Öte yandan, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Aralık 2018'de, kaybolan 43 öğrenciyle ilgili hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.

IACHR uzmanları, Mart 2019'da 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı denetlemek üzere Meksika'ya giderek görevine başlamıştı.





Kaynak: AA