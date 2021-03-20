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Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem!

Güney Amerika'da Meksika'nın Guerrero eyaletinde Meksika Ulusal Sismoloji Servisinden alınan verilere göre 5,9 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi. Deprem birçok şehirde hissedilirken yapılan incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybına rastlanmadı.

Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem!

Meksika Ulusal Sismoloji Servisinden yaptığı son bilgilendirmelere göre Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sokaklara dökülürken deprem sonrası herhangi bir maddi ve manevi kayıp yaşanmadığının bilgisi verildi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 21.06'da merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Guerrero eyaleti olan 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı Sarsıntı ülkenin birçok şehrinde hissedildi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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