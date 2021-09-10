Meksika'da alarm: Olaf Kasırgası çıktı!

Kasırga alarmı verilen ülkenin güneyindeki Baja California Sur eyaletine bağlı San Jose del Cabo şehri yakınlarında oluşan kasırganın hızı saatte 155 kilometreye buldu. Şiddetli yağışlara ve yüksekliği 6 metreyi bulan dalgalara neden olan Olaf Kasırgası nedeniyle Ulusal Sivil Savunma Koordinasyonu tarafından eyalette kırmızı alarm yayımladı.

Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) bölgede dolu yağışı ve yıldırım düşmesi ihtimaline karşı da uyarılarda bulundu. San Jose del Cabo'nun büyük bir bölümünde elektrik kesintileri yaşanırken, iletişim hatlarının da hasar aldığı belirlendi.

Eyalette vatandaşlara Donanma ve Ulusal Muhafız ekipleri yardım için gönderildi.ve 170 geçici barınak kuruldu.

Olaf Kasırgasının etkili olduğu bölgeler Baja California Sur eyaletindeki San Jose del Cabo, La Paz, Comondu ve Loreto'da olarak belirlendi. Kasırganın cumartesi günü yönünü değiştirmesi bekleniyor.