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Meksika'da dehşet saçan kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Meksika’da dehşet saçan bir kaza meydana geldi. Freni patlayan kamyonun 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden olduğu öğrenildi.

Meksika'da dehşet saçan kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde dehşet saçan bir kaza meydana geldi. Freni patlayan kamyon 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Yetkililer, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Meksika'da dehşet saçan kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya karışan araçların bazıları kullanılamaz hale gelirken, araçların içinde sıkışan kişiler oldu. Kazanın ardından olay yerine sivil savunma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyol, güvenlik güçleri tarafından trafiğe kapatılırken, araçlarının içinde sıkışan yolcular sivil savunma görevlileri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılar arasından 3 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden 4 kişiden 3’ünün ABD vatandaşı olduğu açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI DUYURULDU

Görgü tanıkları, freni patlayan kamyonun aşırı hızlı olduğunu ve kamyon sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığını ifade etti. Nuevo Leon Eyaleti Başsavcılığı yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

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