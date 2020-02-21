Meksika'da devrilen kamyondaki 8 işçi hayatını kaybetti
ANKARA (AA) - Meksika'da işçileri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 8 kişi öldü. Meksika basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Durango eyaletine bağlı El Salto kentinde işçileri taşıyan bir kamyon devrildi.Kazada 8 işçi hayatını kaybetti.Yetkililer, kazanın sürücünün...
ANKARA (AA) - Meksika'da işçileri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 8 kişi öldü.
Meksika basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Durango eyaletine bağlı El Salto kentinde işçileri taşıyan bir kamyon devrildi.
Kazada 8 işçi hayatını kaybetti.
Yetkililer, kazanın sürücünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT