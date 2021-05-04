Meksika'da feci kaza! Metro üst geçidi araçların üzerine çöktü: 15 ölü, 70 yaralı!
Meksika'nın başkenti Meksiko'da bakımda olan bir metro üst geçidinin üzerindeki tren vagonları ile çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Meksika'da seyir halinde olan bir tren, metro üst geçidinde bulunduğu sırada yaşanan çökme üzerine, vagonlarıyla birlikte aşağıda bulunan araçların üzerine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.
5 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ ÜST GEÇİT ÇÖKTÜ
Meksika basınındaki haberlere göre, yetkililer, başkent Meksiko'da bakımda olan metro üst geçidinin bir kısmının, üzerindeki tren vagonları ile çöktüğünü açıkladı.
Yetkililer, vagonların geçidin altında bulunan yoldaki araçların üstüne düştüğünü ifade etti.
Kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, geçidin yoldan yüksekliğinin yaklaşık 5 metre olduğunu kaydetti.
BİR ARAÇ ENKAZ ALTINDA KALDI
Yetkililer, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edilmesiyle arama kurtarma çalışmalarının başladığını söyledi.
Meksiko City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olay yerine ulaştığını belirtti.
Sheinbaum, kazada 15 kişinin öldüğünü, yaralılar olduğunu ve bir aracın enkaz altında kaldığını ifade etti.
MERDİVENLERLE YARALILARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR
Meksika basınına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, bir ucu üst geçitte takılı kalan bir vagonun diğer ucu yolda bulunuyor.
Görüntülerde, ekiplerin merdiven yardımıyla vagonlara ulaşarak çalışmalarını sürdürmesi dikkat çekti.