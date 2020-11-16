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Meksika’da gaz boru hattında patlama!

Meksika’da gaz boru hattında patlama meydana geldi. Gerçekleşen patlamada en az 6 kişinin öldüğü öğrenildi.

Meksika’nın Jala bölgesindeki Tepic-Guadalajara karayolu üzerinde bulunan gaz boru hattında patlama oldu.

Gaz boru hattında meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmezken, 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Patlamanın meydana geldiği bölgede alevler geniş bir alana yayılırken, karayolu üzerinde seyreden sürücüler araçlarını bırakarak canlarını kurtarmaya çalıştı.

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