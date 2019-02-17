Meksika’da gece kulübüne silahlı saldırı: 5 ölü
Meksika'nın Quintana Roo eyaletine bağlı Cancun şehrinde bir gece kulübüne giren silahlı saldırganların açtığı ateşte 5 kişi hayatını kaybetti,...
Meksika'nın Quintana Roo eyaletine bağlı Cancun şehrinde bir gece kulübüne giren silahlı saldırganların açtığı ateşte 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Quintana Roo bölge savcısı olayın "La Kuka" adlı bir kulüpte meydana geldiğini; 4 silahlı saldırganının içeri girer girmez ateş etmeye başladığını; 5 kişinin öldüğünü ve 2'si ağır 5 kişinin de yaralandığını söyledi.
Polis, kaçan saldırganları arıyor.
DHA
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