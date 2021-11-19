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  3. Meksika'da kan donduran görüntü! Köprü korkuluklarına asılı cesetler bulundu

Meksika'da kan donduran görüntü! Köprü korkuluklarına asılı cesetler bulundu

Meksika'ın Zacatecas eyaletindeki bir üst geçidin korkuluklarına asılmış şekilde 9 kişinin cansız bedeni bulundu. Cesetleri görenler gördükleri karşısında şoke olurken ölenlerin hepsinin de erkek olduğu belirlendi.

Meksika'da kan donduran görüntü! Köprü korkuluklarına asılı cesetler bulundu

Zacatecas Kamu Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada göre cesetlerin Cuauhtemoc bölgesindeki üst geçitte bulunduğunu belirtildi. 9 kişinin cesedi üst geçide asılı şekilde, 1 kişini cesedi ise yol kenarında bulundu. 

10 cesedin de erkek olduğu kaydedilen açıklamada, kurbanların kimliğine dair bilgi verilmezken yerel basında yer alan haberlere göre  pazartesi günü de Zacatecas'ta 3 ceset köprüye asılı şekilde bulunmuştu. 

Meksika'da kan donduran görüntü! Köprü korkuluklarına asılı cesetler bulundu

Uyuşturucu çeteleri için stratejik önemi olan Zacatecas eyaletinin kontrolü için ülkenin en güçlü kartelleri Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Sinaloa, sıklıkla karşı karşıya geliyor.

Zacatecas'da geçen yıl 1065, bu yılın ilk 7 ayında ise 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.

25 BİNDE FAZLA KİŞİ CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Federal veriler, Meksika'da bu yılın ilk 9 ayında 25 binden fazla kişinin cinayete kurban gittiğine işaret ediyor.

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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