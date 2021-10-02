Meksika'da karteller sinema filmlerini aratmayacak sahnelere imza attı! 20 kişi diz üstü infaz edildi

İnfaz Meksikalı kartel Los Tlacos tarafından gerçekleştirildi. Dünyanın gündemi oturan infazda, diz çöktürülen ve sorguya alınan rakip çete üyeleri, ardından öldürüldü.



DİZ ÜSTÜ SORGU

Yer verilen görüntülerde La Bandera çetesi üyesi 20 kişi, önlerinde silahlı bir adam yürür durumdayken, iki sıra halinde yere diz çökmüş olarak bekliyorlar. Çete üyelerinin silahlı şahıs tarafından uzun bir müddet sorguya maruz kaldığı belirtildi.



Gasp edenler, masun insanları ve kadınları öldürenlerin hepsinin orada bulunduğunu söyleyen Los Tlacos çetesi üyeleri, bu güzel şehri terörize eden çöplerin tutsak aldığı kişiler olduklarını belirtiyorlar. Daha önce söylediklerini ve zamanı gelince de meydanın sahibinin kim olduğunu gösterdiklerini söylüyorlar.



BELEDİYE BAŞKANININ KAPISININ ÖNÜNE BIRAKTILAR

30 Eylül perşembe günü videoyu yayınlamadan saatlar öncesinde Iguala belediye başkanı David Gama Pérez'in ofisinin önüne parçalanmış halde dört ceset atıldı. polis tarafından Cinayet suçundan aranan Luis Ángel isimli vatandaşın da cesetler arasında yer aldığı belirtildi. Diğer 16 kurbanın cesetlerinin nerede olduğu bilgisi bulunmuyor.



KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ülkenin kuzeyinde haziran ayı içerisinde çeteler arasında çıkan çatışmalarda 18 vatandaşın hayatın kaybettiğini belirtti. Korkunç gerçek ise saatler sonra ortaya çıktı. Eyalet güvenlik departmanı sözcüsü Rocío Aguilar cuma günü yaptığı açıklamada, ölü bedenlerin kuzey-orta Zacatecas eyaletinin uzak, kırsal bir bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

