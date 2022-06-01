Meksika'da kasırga felaketi! Çok sayıda ölü ve kayıplar var

Pasifik'te mevsimin ilk kasırgası olan Agatha Meksika kıyılarında etkisini göstermeye devam ediyor. Oaxaca eyaleti Valisi Alejandro Murat, TeleFormula televizyonuna yaptığı açıklamada, kasırga sonucu nehirlerin taştığını, yaylalarda heyelan meydana geldiğini belirterek, "Maalesef şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayboldu" diye konuştu.

HALK DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARILDI

Oaxaca Sivil Koruma Koordinasyonu, kasırganın geçişinden sonra özellikle Sierra Sur bölgesinde ciddi hasar meydana geldiğini belirterek, can kayıplarının artabileceğini söyledi. Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, Agatha'nın etkisinin zayıfladığını ancak Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche ve Quintana eyaletlerindeki nehir ve akarsuların taşma riskinin devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, yoğun sellerin beklendiği bu bölgelerde yaşayan halka, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu (CNPC), 6 kasabada Olağanüstü Acil Durum Bildirgesi yayımladı. Oaxaca ve Veracruz eyaletlerinde 70 bini aşkın kişi kasırgadan etkilendi.