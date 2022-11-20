Meksika'Da korku dolu anlar! Sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: Çok sayıda yaralı var!

Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki Leon şehrinde düzenlenen sıcak hava balonu festivalinde balonlardan birinin seyircilerin üzerine sürüklenmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

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Meksika'Da korku dolu anlar! Sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: Çok sayıda yaralı var!

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Leon şehrinde sıcak hava balonu festivali düzenlendi. Festivalde dünyaca ünlü Dj’ler Tiesto ve Martin Garrix sahne alırken, Tiesto’nun performansı sırasında yere bağlı olan sıcak hava balonlarından biri şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıktı. Balonun seyircilerin üzerine doğru sürüklenmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Meksika'Da korku dolu anlar! Sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: Çok sayıda yaralı var!

6 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Leon şehri Güvenlik ve Vatandaş Koruma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından aralarında durumu ciddi olan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Meksika'Da korku dolu anlar! Sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: Çok sayıda yaralı var!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, balonun görevliler tarafından hızlıca kontrol altına alınması sayesinde büyük bir facianın önüne geçildiğini ifade ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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