Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü tanker ile çarpıştı! Çok sayıda ölü var!

Meksika'da seyir halindeki yolcu otobüsünün petrol dolu tanker ile çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin öldüğü bilgisi geldi .

Rukiye Karapunar
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Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü tanker ile çarpıştı! Çok sayıda ölü var!

Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinin başkenti Victoria de Ciudad'dan Monterrey şehrine giden yolcu otobüsünün yine aynı yoldan gelen petrol yüklü tanker ile kafa kafaya çarpışması sonrasında bir kaza meydana geldi. Kaza sonucu tankeri alev alması ile birlikte olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü tanker ile çarpıştı! Çok sayıda ölü var!

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yolcu dolu otobüs ile tankerin çarpışması sonucu iki araçta kazanın etkisi ile alev alıp yanarken, yolcu otobüsü içinde bulunan 20 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Kaza sonrası petrol yüklü tankerde 33 litre yanıcı madde olduğu tespit edildi.

Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü tanker ile çarpıştı! Çok sayıda ölü var!

ŞOFÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaşanan kaza sonrası tanker şoförünün olay yerinden kaçtığı bilgisi verilirken Tamaulipas Başsavcılığının kaza hakkında soruşturma başlatırken, yetkililer kurbanların kimlik tespiti için çalışmaları başlatıldı.

Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü tanker ile çarpıştı! Çok sayıda ölü var!

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