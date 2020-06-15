Meksika'da Kovid-19 bilançosu şiddetlendi

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında baş gösteren koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Kovi19 pandemisi nedeniyle Meksika'da son 24 saatte 269 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 269 artarak 17 bin 141'e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 147 artışla 146 bin 837'ye çıktı.

GÜNLÜK ÖLÜ SAYI 500'Ü GEÇMİŞTİ

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.