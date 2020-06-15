Meksika'da Kovid-19 bilançosu şiddetlendi
Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Meksika'da son 24 saatte 269 kişi yaşamını yitirdi. Tüm dünyada son günlerde etkisini git gide arttıran ölümcül salgının etkileri Meksika'da da tüm şiddetiyle devam ediyor.
Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında baş gösteren koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Kovi19 pandemisi nedeniyle Meksika'da son 24 saatte 269 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 269 artarak 17 bin 141'e yükseldi.
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 147 artışla 146 bin 837'ye çıktı.
GÜNLÜK ÖLÜ SAYI 500'Ü GEÇMİŞTİ
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
HABERE YORUM KAT