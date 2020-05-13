Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 353 kişi öldü

ANKARA (AA) - Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 353 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 353 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 926'ya çıktı. Vaka sayısı ise 1997 artarak 38 bin 324'e yükseldi.

Son rakamlarla, ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük ölüm kayda geçti.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA