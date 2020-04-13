Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 296'ya yükseldi

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 296'ya yükseldi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 296'ya, vaka sayısının 4 bin 661'e ulaştığını bildirdi.

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen acil durumun süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Obrador, ülkedeki karantinanın kademeli olarak kaldırılmasını arzu ettiğini belirterek, "Tabii ki karantinanın günden güne kaldırılmasını isterim ancak tüm önlemleri dikkate alacak şekilde bu süreçten çıkmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

































Kaynak: AA