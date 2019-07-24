Meksika’da küçük uçak düştü: 4 ölü
Meksika'da küçük uçak tarlaya düştü. Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'da küçük uçak tarlaya düştü. Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Uçak, Meksika'nın Chihuahua şehrinin doğusunda bulunan Cuauhtemoc şehrindeki bir tarlaya düştüğü. Yapılan incelemeler sonucunda, uçakta bulunan 3'ü erkek 1'i kadın olmak üzere, 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Meksika Sivil Havacılık Kurumu'nun uçağın düşüş nedenini belirlemek için inceleme başlattığı belirtildi.
DHA
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