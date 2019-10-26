Meksika’da orman yangını: 3 ölü

Meksika'nın Baja California eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Meksika'nın Baja California eyaletinde çıkan orman yangını 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Binlerce kişinin tahliye edildiği bölgede 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Meksika Ulusal Orman Komisyonu (CONAFOR) Tecate, Tijuana kentleri yakınlarında çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yangın nedeniyle bin 600'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği, otoyolların geçici olarak kapatıldığı aktarıldı. 14 bin hektar alanı kaplayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA