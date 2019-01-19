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Meksika'da petrol boru hattında patlamada 89 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son bilgiye göre Meksika'da petrol boru hattındaki patlamada 89 işinin hayatını kaybettiği belirlendi

Meksika'da petrol boru hattında patlamada 89 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun kuzeyinde petrol boru hattında patlama meydana geldi

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 89'a yükseldi.

Edinilen son bilgilere göre ölü sayısı 89'ya çıktı.

Son dakika... Meksika'da petrol boru hattında patlama: 21 ölü, en az 70 yaralı

Patlamada yaşamını yitirenlerin ve yaralananların, petrol boru hattındaki sızıntıdan varil doldurmaya çalışan kişiler olduğu belirtildi.

İlk patlamadan kısa bir süre sonra San Juan del Rİo yakınlarında ikinci patlama meydana geldi

Son dakika petrol boru hattında patlamaSon dakika petrol boru hattında patlama

Son dakika... Meksika'da petrol boru hattında patlama: 21 ölü, en az 70 yaralı

Son dakika... Meksika'da petrol boru hattında patlama: 21 ölü, en az 70 yaralı

Meksika'da petrol boru hattında patlama: 21 ölü, en az 70 yaralıMeksika'da petrol boru hattında patlama: 21 ölü, en az 70 yaralı

Meksika'da petrol boru hattında patlama: 21 ölü, en az 70 yaralı

 

 

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