Meksika'da petrol boru hattında patlamada 89 kişi hayatını kaybetti
Edinilen son bilgiye göre Meksika'da petrol boru hattındaki patlamada 89 işinin hayatını kaybettiği belirlendi
Meksika'nın başkenti Meksiko'nun kuzeyinde petrol boru hattında patlama meydana geldi
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 89'a yükseldi.
Edinilen son bilgilere göre ölü sayısı 89'ya çıktı.
Patlamada yaşamını yitirenlerin ve yaralananların, petrol boru hattındaki sızıntıdan varil doldurmaya çalışan kişiler olduğu belirtildi.
İlk patlamadan kısa bir süre sonra San Juan del Rİo yakınlarında ikinci patlama meydana geldi
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