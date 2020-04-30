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Meksika'da sahte içkiden 21 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da geçen haftadan bu yana sahte içki nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti. Meksika basınında yer alan haberlere göre, ülkenin batısındaki Jalisco eyaletinde sahte içki tüketen 21 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi, 29 kişinin hastanede...

Meksika'da sahte içkiden 21 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da geçen haftadan bu yana sahte içki nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, ülkenin batısındaki Jalisco eyaletinde sahte içki tüketen 21 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi, 29 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma açıldı.

Jalisco Sağlık Sekreterliği, sahte içki konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.







Kaynak: AA




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