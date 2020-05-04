Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 9 ölü, 1 yaralı

ANKARA (AA) - Meksika'da rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Jalisco eyaletine bağlı Guadalajara kentindeki El Carmen Caddesi'nde kimliği belirsiz silahlı kişiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti ve bir kişi yaralandı.

Yetkililer, olay yerinde çok sayıda silah ve el bombası ele geçirdi.

Soruşturma sürüyor.



- 300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadelede ortaya çıkan şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.



120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği bildirilmişti.







Kaynak: AA