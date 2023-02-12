Meksika'dan gelen arama kurtarma köpeği Proteo öldü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası alarm veren Türkiye'ye çok geçmeden tüm dünyadan yardım çağrısı geldi. Amerika, Japonya, Azerbaycan, Güney Kore, Almanya, İspanya, Cezyir, Faz, Mekiksa ve daha birçok ülke deprem bölgeleri olan Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır ve Adıyaman'a gönderildiler. Enkaz çalışmalarına destek veren arama kurtarma ekipleri ve özel eğitimli arama kurtarma köpekleri enkazdan binlerce vatandaşımızı sağ olarak kurtardılar.

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PROTEO YAŞAMINI YİTİRDİ

Meksika'dan deprem bölgesi Hatay'a gelen arama kurtarma köpeği Proteo ne yazık ki bugün yaşamını yitirdi. Proteo'nun öldüğünü ise Meksika Savunma Bakanı Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

"KAHRAMANCA ÇALIŞMALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Açıklamada: "Büyük yol arkadaşımız köpeğimiz Proteo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu'nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz" denildi.