Meksikalı kasap katil Andrés'in evinin altında 3 bin 787 kemik parçası bulundu! 17 kişinin cesedini parçalayıp fileto yapmış!

Meksika'nın başkenti Mexico City'de meydana gelen olay, duyan herkesi dehşete düşürdü. "Andrés" olarak tanımlanan 72 yaşındaki seri katilin evinin altını kazan müfettişler, 17 farklı kişiye ait olduğu tespit edilen tam 3 bin 787 kemik parçası bulduklarını duyurdu. Katil zanlısının mesleğinin kasap olduğu ve son kurbanının cesedini parçalayarak fileto yaptığı öne sürüldü.