Meksikalı kasap katil Andrés'in evinin altında 3 bin 787 kemik parçası bulundu! 17 kişinin cesedini parçalayıp fileto yapmış!
Meksikalı kasap katil Andrés'in evinin altında 3 bin 787 kemik parçası bulundu! 17 kişinin cesedini parçalayıp fileto yapmış!
Meksika'nın başkenti Mexico City'de, eskiden kasap olduğu öğrenilen 72 yaşındaki 'Andrés'in evinin altını kazan yetkililer, 3 bin 787 kemik parçasının bulunduğunu açıkladı. 17 farklı kişiye ait olduğu öğrenilen kemikler üzerinde incelemeler devam ederken katilin, son kurbanının cesedinden fileto yaptığı iddia edildi.