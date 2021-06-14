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  3. Meksikalı kasap katil Andrés'in evinin altında 3 bin 787 kemik parçası bulundu! 17 kişinin cesedini parçalayıp fileto yapmış!

Meksikalı kasap katil Andrés'in evinin altında 3 bin 787 kemik parçası bulundu! 17 kişinin cesedini parçalayıp fileto yapmış!

Meksika'nın başkenti Mexico City'de, eskiden kasap olduğu öğrenilen 72 yaşındaki 'Andrés'in evinin altını kazan yetkililer, 3 bin 787 kemik parçasının bulunduğunu açıkladı. 17 farklı kişiye ait olduğu öğrenilen kemikler üzerinde incelemeler devam ederken katilin, son kurbanının cesedinden fileto yaptığı iddia edildi.

Meksikalı kasap katil Andrés'in evinin altında 3 bin 787 kemik parçası bulundu! 17 kişinin cesedini parçalayıp fileto yapmış! 1111

Meksika'nın başkenti Mexico City'de meydana gelen olay, duyan herkesi dehşete düşürdü. "Andrés" olarak tanımlanan 72 yaşındaki seri katilin evinin altını kazan müfettişler, 17 farklı kişiye ait olduğu tespit edilen tam 3 bin 787 kemik parçası bulduklarını duyurdu. Katil zanlısının mesleğinin kasap olduğu ve son kurbanının cesedini parçalayarak fileto yaptığı öne sürüldü.

 