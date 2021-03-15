Meksika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Meksika'nın Bayrağı Nasıldır?
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Meksika, resmî adıyla Meksika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika'nın güney yarısında yer alan federal cumhuriyet. Kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri; güney ve batıda Büyük Okyanusu; güneydoğuda Guatemala, Belize ve Karayip Denizi; doğuda ise Meksika Körfezi ile komşudur.
Meksika'nın Başkenti?
“Meksiko” şehri Meksika'nın başkentidir.
Meksika'nın Para Birimi Nedir?
“Meksika Pesosu” Meksika'nın para birimidir.
Meksika'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Meksika'nın telefon alan kodu : + 52
Meksika'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Meksika
Meksika'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Meksiko
Meksika'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Mexico
Meksika'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Mexico City
Meksika'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Ciudad de México
Meksika'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
México
Meksika'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca