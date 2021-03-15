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Meksika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Meksika'nın Bayrağı Nasıldır?

Meksika'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Meksika'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Meksika hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Meksika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Meksika'nın Bayrağı Nasıldır?

Meksika, resmî adıyla Meksika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika'nın güney yarısında yer alan federal cumhuriyet. Kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri; güney ve batıda Büyük Okyanusu; güneydoğuda Guatemala, Belize ve Karayip Denizi; doğuda ise Meksika Körfezi ile komşudur.

Meksika'nın Başkenti?

“Meksiko” şehri Meksika'nın başkentidir.

Meksika'nın Para Birimi Nedir?

“Meksika Pesosu” Meksika'nın para birimidir.

Meksika'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Meksika'nın telefon alan kodu : + 52

Meksika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Meksika'nın Bayrağı Nasıldır?

Meksika'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Meksika

Meksika'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Meksiko

Meksika'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Mexico

Meksika'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Mexico City

Meksika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Meksika'nın Bayrağı Nasıldır?

Meksika'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Ciudad de México

Meksika'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

México

Meksika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Meksika'nın Bayrağı Nasıldır?

Meksika'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Meksika'nın Bayrağı Nasıldır?

Meksika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Meksika'nın Bayrağı Nasıldır?

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