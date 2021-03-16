Meksika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Meksika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Meksika, resmî adıyla Meksika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika'nın güney yarısında yer alan federal cumhuriyet. Kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri; güney ve batıda Büyük Okyanusu; güneydoğuda Guatemala, Belize ve Karayip Denizi; doğuda ise Meksika Körfezi ile komşudur.

Meksika'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Meksika 128932104 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 10. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0166 olduğu görülmektedir.

Meksika'nın Müslüman Nüfus sayısı 110000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Meksika'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Meksika'nın yüz ölçümü 1953951 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Meksika'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 20430 km² Karasal Alan : 1943945 km²

Meksika'nın Haritadaki Yeri / Konumu