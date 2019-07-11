Mektebim Okulları, sermaye artışına giderek büyümesini sürdürme kararı aldı

Yönetim ve sermaye yapısı değişen Mektebim Okulları, sermaye artışına giderek büyümesini sürdürme kararı aldığını duyurdu.

Sancak Group bünyesinde faaliyetlerine devam eden Mektebim Okulları, sermaye artışına giderek büyümesini sürdürme kararı aldığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmeye göre, Türkiye'nin sermaye yapısı en güçlü eğitim kurumlarından biri haline gelen Mektebim Okulları sermayesini 150 milyon TL artırdı. Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak, sermaye artışına gitmeye ortaklarıyla birlikte karar verdiklerini, okulun yeni yıla sermayesini büyüterek çok daha güçlü başlayacağını dile getirdi.

Konu hakkında bilgi veren Fuat Sancak, "Mektebim'in sermaye yapısında ve yönetim kurulunda değişikliğe gittik. Her geçen gün güçlenen ve eğitim sektöründe önemli bir yere sahip olan okul çalışmalarını emin adımlarla sürdürecek. Geçtiğimiz ay itibariyle eğitim sektöründe uzun yıllar görev yapan, bilgi ve tecrübesine inandığımız Servet Özkök ile anlaşarak Genel Müdürümüz olarak atamasını gerçekleştirdik. Okulumuz, yoluna niceliksel olarak değil, niteliksel olarak büyüyerek ve kendini geliştirerek devam edecek" dedi.

'Kurumsal bir yapı oluşturduk"

Kısa süre önce ortaklık yapısında önemli değişiklikler olan okul, sermaye artışına giderek finansal büyümesini devam ettirdi. Eğitim sektörünün önemli zincir markalarından biri olan Mektebim Okulları Genel Müdürü Servet Özkök, kurumsallaşma çalışmalarını sürdürdüklerini, okulun kabuk değiştirdiğini belirtti. Özkök şöyle devam etti: "Okul, kurumsallaşmasını başarılı bir şekilde sürüyor. Sektörün en deneyimli yöneticilerini bir araya getirdik. Kampüs müdürlerimizin yetkilerini artırarak yapımızı güçlendiriyoruz. Finansal olarak gerçekleştirilen 150 milyon TL'lik sermaye artışıyla geleceğe yatırım için daha güçlü bir hale geldik. Sermayemizi önce niteliği daha sonra da niceliği artırmak için kullanacak, eğitim sektörünün en iyi kadrosunu oluşturacağız'.

'Okul, yeniliklerle güçlenecek'

Bu yıl öğretmenlere önemli yatırımlar gerçekleştireceklerini belirten Özkök, "Okul olarak bu yıl itibariyle niteliksel büyümeye önem veriyoruz. Odak noktamızda çocuklarımız, öğrencilerimiz var. Onlara rol model olacak çok daha donanımlı, kişisel ve mesleki anlamda gelişime açık öğretmenlerle yolumuza devam edeceğiz. Öğretmenlerimizi için hazırladığımız "Sana Değer Öğretmenim" projesi kapsamında önemli üniversitelerle iş birliği anlaşması imzaladık. Öğretmenlerimize bu üniversitelerde, eğitim ve yönetim alanlarında yüz yüze ve online yüksek lisans programları düzenliyoruz. Eğitim ve araştırma amaçlı yurtdışı inceleme gezileri gerçekleştirecek ve sertifika programlarına katılmalarını sağlayacağız. Sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için bedenen ve zihnen sağlıklı eğitimcilere ihtiyacımız var. Öğretmenlerimizin hayatlarını önemsiyoruz, sağlıklı olabilmeleri ve eğitim zamanlarını da sağlıklı geçirebilmeleri için tamamlayıcı sağlık sigortası ile onlara ve ailelerine destek olacağız. Okulumuz güçlü, ne istediğini bilen, yenilikçi kimliği ve iyi uygulamalarıyla adından söz ettirecek. Dünyanın en itibarlı eğitim kurumları arasındaki yerini alması için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA