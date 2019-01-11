Mektupla gelen ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kendisine mektup yazarak, "Okuma yazmayı yeni öğreniyorum, bu sevincimi sizinle paylaşmak istiyorum" diyen Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu öğrencisi Nusret Abiç'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu öğrencisi Nusret Abiç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a " Yeşilyurt Belediye Başkanım Mehmet Çınar, ben Nusret Tevfik Memnune İlkokulu öğrencisiyim, okuma yazmayı yeni öğreniyorum, sevincimi sizinle paylaşmak istiyorum, ayrıca yeni yılınızı tebrik etmek istedim, sizi sevgiyle selamlıyor, ellerinizden öpüyorum" diye bir mektup yazdı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eline geçen mektubu okuduktan sonra Tevfik Memnune Gültekin İlkokuluna bir ziyaret gerçekleştirdi.

Okulun girişinde idareciler ve öğretmenler tarafından karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kendisine mektup yazan Nusret Abiç'i sınıfında ziyaret etti. Çınar'ı bir anda karşısından görünce heyecanlanan minik öğrenci, duygusal anlar yaşadı.

Öğrencilerin büyük bir sevgi ve ilgisiyle karşılanan Başkan Çınar, Yeşilyurt'taki okulları ve eğitim kurumlarını sık sık ziyaret ettiğini ancak bu ziyaretinin farklı bir anlam taşıdığını söyledi.

Kendisine mektup yazan Nusret Abiç ve diğer öğrencilerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Çınar, "Yaşam kalitesi yüksek, bütün alanlarda gelişim standartının üzerine çıkan bir Yeşilyurt'u gelecek nesillere emanet etmek için ilçemizde bulunan eğitim kurumlarımızı sık sık ziyaret ederek gerek öğretmenlerimiz gerekse de öğrencilerimizin talep, öneri ve isteklerini dinliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmesi, kitap okumaları ve her açıdan kendilerini yetiştirmeleri içinde üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yerine getiriyoruz. Bütün çabamız ve gayretimiz; huzurlu, mutlu ve güzel yarınları çocuklarımıza emanet etmektir. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, bizim için onlardan daha değerli hiçbir şey yoktur. Bugün ki ziyaretimizin de özel ve anlamlı tarafları bulunmaktadır. Okuma yazmayı yeni öğrenen Nusret Abiç isimli öğrenci kardeşimiz bu sevincini bizimle paylaşmak istediğini mektup yazarak ifade etti. Mektup elime geçince gerçekten çok duygulandım. Beni okuluna davet eden bu yavrumuzu ziyaret edip yaşadığı sevince ortak olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyorum. Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük moral kaynağımızdır. Cenab-ı Allah bütün yavrularımıza sağlıklı, güzel ve eğitim dolu nice yıllar nasip etsin" dedi.

Başkan Çınar, Nusret Abiç'e okuma belgesini ve madalyasını takdim ettikten sonra, sınıftaki diğer öğrencilere de günün anısına özel hediyeler dağıttı.

Yazdığı mektubun karşılığını gören ve Başkan Çınar ile bir araya gelen Nusret Abiç ise, " Başkanımıza mektup yazdım, okuma yazmayı yeni öğrendim, bu sevincimi Başkanımızla paylaşmak istedim, hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Başkanımızı çok seviyoruz, kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Çınar, kendisine yoğun ilgi gösteren öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: İHA