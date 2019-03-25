Mel B kimdir? Melanie Brown kimdir? Kaç yaşında?

90'lı yıllara damga vuran müzik gruplarından Spice Girls'le ilgili çarpıcı bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Mel B, grup üyelerinden Geri Halliwell'le tek gecelik ilişki yaşadıklarını itiraf etti. Yapılan haberlerin ardından Mel B'nin kim, Geri Halliwell ile sevgili olup olmadıkları merakla araştırılmaya başlandı. Tüm detaylarıyla haberimizde...

90’lı yıllar müzik dünyasının en renkli ve hareketli dönemlerinden biri olarak öne çıkar. 90’lar denildiğinde akla ilk gelen müzik gruplarından biri de Spice Girls.

İngiliz grup 12 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelirken, Victoria Beckham olmadan turneye çıkmaya hazırlanıyor.

Turneye 2 ay kala grup üyelerinden Mel B, müzik dünyasını sarsacak bir itirafta bulundu.

MEL B KİMDİR?

Mel B ya da Melanie B olarak da bilinen Melanie Janine Brown 29 Mayıs 1975 tarihinde doğmuş bir İngiliz televizyon karakteri, şarkıcısı ve aktristidir. Mel Brown, 1990'larda, dünya genelinde 85 milyondan fazla kayıtla tüm zamanların en çok satan kadın grubu Spice Girls'in Scary Spice takma adını kullanan üyesi olarak öne çıkan üyelerinden biridir.

"MÜKEMMEL GÖĞÜSLERİ VARDI"

İngiltere’nin en çok izlenen televizyon programlarından Piers Morgan’s Life Stories’e (Piers Morgan’la Hayat Hikayeleri) katılan 43 yaşındaki şarkıcı, grup arkadaşlarından biriyle olan yakınlaşmalarını anlattı.

Grubun şöhretinin zirvede olduğu dönemde 46 yaşındaki Halliwell’le tek gecelik ilişki yaşadıklarını söyleyen Mel B, “Biz çok yakın arkadaşlardık ve bir anda oldu. Mükemmel göğüslere sahipti. Tek gecelik bir şeydi” dedi.

Sunucunun şaşkınlığını üzerinden atamaması üzerine devam eden Mel B, “Bunu söylediğim için o da, kocası da beni öldürebilir. Ama bu sözlerimden sonra Geri’ye de sorarlarsa reddedeceğini sanmıyorum. Çünkü eğlenceli bir şeydi” ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Geri Halliwell konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Mel B grup arkadaşını arayarak açıklamadan ötürü özür diledi.

Formula 1 ekiplerinden Red Bull’un patronu Christian Horner ile evli olan Halliwell, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, grubun en seksi üyesinin Mel B olduğunu söylemiş ve “Harika kalça ve göğüslere sahip” demişti.