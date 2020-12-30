Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürerken ABD'den milyonlara umut olacak bir araştırmanın sonucu yayınlandı. ABD’deki Cleveland Clinic’te PLOS Biology isimli dergide yayınlanan araştırmaya göre pek çok sağlık sorununda tedaviye destek olmak için kullanılan Melatonin hapının koronavirüsün bulaşmasını engellediği ifade edildi. Bunun üzerine internet arama motorlarında Melatonin hapı nedir? Ne işe yarar? Fiyatı ne kadar? Melatonin hapı koronavirüse karşı etkili mi? sorularının yanıtları aranıyor. İşte detaylar...

MELATONİN HAPI NEDİR? NE İŞE YARAR?

Melatonin hapı, kişinin yaşadığı uyku bozukluklarının giderilmesinin yanı sıra bağışıklık sistemi fonksiyonlarında, kan basıncını düzenlemede ve vücudun kortizol seviyesini yönetmede etkilidir. Güçlü bir antioksidan olarak farklı hastalıkların tedavisinde yardımcı ilaç olarak kullanılır.

Genellikle uyku ile bağlantılı sorunların tedavisine yönelik olarak kullanılan melatonin hapı, insanların daha hızlı uykuya dalmalarına ve uyku kalitesinin artmasına yardımcı olur. Yapılan çalışmalar melatoninin uykuya dalma süresini azalttığını, toplam uyku süresini ve uyku kalitesini arttırdığını göstermiştir. Bunun yanında diğer uyku ilaçlarına göre daha az yan etkisi vardır.

MELATONİN FİYATI NE KADAR?

Melatonin hapı internet üzerinden alışveriş yapılan sitelerde satılmaktadır. Bu ilacı kullanırken doktorunuzdan istemeniz ve doktor gözetiminde kullanmanız önemlidir.

İlacın fiyatı genel olarak çeşitli internet sitelerinde farklı fiyatlarda satılıyor. Genel olarak fiyatı 300 TL seviyelerindedir.

MELATONİN HAPI KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Melatonin hapının koronavirüsün bulaşma riskini yüzde 30 oranında azalttığı ve incelemelerin sürdüğü ifade edildi. Yapılan araştırmanın sonucu ilacın ucuz fiyatta ve erişilebilir olması nedeniyle önem taşıyor. Araştırmada 27 binden fazla insan üzerinde inceleme yapıldı. İlacı kullanan yüzde 28'lik kesimin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi. Ayrıca hapın entübe durumdaki hastaları da iyileştirdiği ifade edildi.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump da Ekim ayında Covid-19 olduktan sonra içinde çinko, D vitamini, famotidin ve aspirin ile birlikte melatoninin de olduğu bir ilaç kokteyli kullanarak sağlığına kavuşmuştu.

Konuya ilişkin konuşan Cheng, “Bilim insanları henüz daha iyi uyku ya da uyku ilacı kullanmanın virüse nasıl etki ettiğini bilmiyor, bunun nasıl çalıştığı bilinmiyor. Fakat bunu destekleyen daha çok veri gelmeye devam ediyor. Melatonin insan vücudunun gelişmesine yardımcı olur. Dayanıklılığı artırır ve Covid-19’un yarattığı doku ve organlardaki tahribatı azaltır” dedi.