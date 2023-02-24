Meldin Dreskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meldin Dreskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meldin Dreskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meldin Dreskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meldin Dreskovic 26 Mart 1998 tarihinde Plav şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meldin Dreskovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Meldin Dreskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Meldin Dreskovic'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Meldin Dreskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meldin Dreskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Meldin Dreskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meldin Dreskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Mladost Ljes

6 Şubat 2019 yılında FK Jezero

12 Temmuz 2021 yılında Sutjeska Niksic

19 Temmuz 2022 yılında Debrecen

Meldin Dreskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meldin Dreskovic şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Meldin Dreskovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 2 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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