Melek Aslan cinayetinde yeni gelişme: Azmettirici Orhan Vatansever gözaltına alındı

Diyarbakır'da erkek kardeşi tarafından silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki Melek Aslan'ın öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilen eski sevgilisi Orhan Vatansever, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a götürülen eski sevgilinin Mustafa Aslan'a ablasının uygunsuz fotoğraflarını gösterdiği ve cinayet işlemesi için onu teşvik ettiği iddia edildi.

21 Ekim'de Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelerek 24 yaşındaki ablası Melek Aslan'ı silahla öldüren ve daha sonra yakalanan 21 yaşındaki Mustafa Aslan'ı ablasını öldürmesi için azmettiren kişinin Melek Aslan'ın eski sevgilisi olan 35 yaşındaki Orhan Vatansever olduğu iddia edildi. Daha önce de 2 kez sevgilisi Melek Aslan'ı darp eden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınan Orhan Vatansever'in, ayrıldığı sevgilisi Melek Aslan'ın uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderdiği ve kardeşi Mustafa'yı ablasını öldürmesi için azmettirdiği ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda Sakarya'nın Serdivan İlçesinde ikamet ettiği öğrenilen Orhan Vatansever, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından azmettirici olduğu iddia edilen Orhan Vatansever, Diyarbakır'a gönderildi.

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ORHAN VATANSEVER KİMDİR?

Diyarbakır'da yaşayan 24 yaşındaki Melek Aslan, 21 yaşındaki kardeşi Mustafa Aslan tarafından sokak ortasında katledildi. Melek Aslan'ın eski sevgilisi olduğu öğrenilen Orhan Vatansever'in, kardeşini öldürmesi için Aslan'ı tahrik ettiği öğrenildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan Orhan Vatansever, Sakarya Üniversitesi'nde Matematik bölümü öğrencisi olan Melek Aslan ile tanıştı. Aralarında duygusal bir ilişki başlayan Aslan ile Vatansever, evlilik kararı almalarının ardından birbirilerinin aileleriyle tanıştı. Bu süreçte işi nedeniyle sıklıkla yurt dışına çıkan Orhan Vatansever, bir süre sonra kıskançlık krizlerine girmeye başladı.

Son görüşmelerinde Vatansever ile bir kafede buluşan Aslan'ın telefonunun bir erkek tarafından aranması üzerine erkek arkadaşı, yine kıskançlık krizlerine girerek Aslan'ı tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Vatansever'den ayrılan ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunan Melek Aslan, tehditlerin arkası kesilmeyince memleketi Diyarbakır'a döndü. Orhan V. burada da Melek'in peşini bırakmadı. Melek, yaklaşık 1 ay önce Orhan V. hakkında suç duyurusunda bulup, koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Aslan o dönemde verdiği ifadesinde; "Sakarya'da yaşayan Orhan Vatansever ile yaklaşık bir yıl önce tanıştım, sevgili olduk. Beni ailesiyle tanıştırdı. Evlerine gidip geliyordum. Ben de Orhan’ı ailemle tanıştırdım, evlenecektik. Mezun olduktan sonra Orhan beni Sakarya’ya çağırdı. Ailemden habersiz yanına gittim. Kız yurdunda kalmaya başladım. KPSS'ye de hazırlandım.

Orhan, Almanya’da iş yaptığından sık sık oraya da giderdi. Orhan’la Sakarya’da bir kafede otururken bir erkek arkadaşım aradı. Açmamamı istedi. Benden şüphelendi ve beni kıskandı. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Beni tehdit edince Sakarya’da emniyete giderek şikayetçi oldum. Sonrasında da tehdit ve şantajları devam etti. Bunun üzerine tekrar şikayetçi oldum. Sosyal medya hesaplarımı kapattım. Telefonumdan kendisini engelledim ve 3 ay önce tekrar Diyarbakır’a geldim.

Orhan bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum ama ailem beni aradı ve tepki verdi. Sonrasında da ailem benimle irtibatı kesti. Ancak Orhan peşimi bırakmadı. Telefonumdan arayarak çekiliş kazandığımı söylediler. Bir otele davet ettiler. Gittiğimde Orhan oradaydı. Kendisiyle görüştüm. Tekrar tartışmaya başladık. Beni darbedince tekrar şikayetçi oldum. Sonrasında yine Diyarbakır’da defalarca karşıma çıktı. Sosyal medya üzerindeki hesaplarımdan tehdit ve şantajlara devam etti.”

Bu şikayet dilekçesinin ardından ifadesine başvurulan Orhan Vatansever ise,

“Melek Aslan eski sevgilim olur. Kendisine 30 bin euro vermiştim. Onu istediğim için böyle yalanlarla benden şikayetçi oldu” dediği öğrenildi.