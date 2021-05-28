Melek Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de Melek Baykal ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

MELEK BAYKAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

67 yaşında olan Melek Baykal, 7 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbulludur. Babası bir bürokrat olduğu için Ankara-İstanbul arasında dolaşıyordu. Annesinin adı Şükran Baykal'dır. Çocukluğunun büyük bir bölümü İstanbul'da, Bağdat Caddesi'nde dedesinden kalma evlerinde geçti. Ankara Devlet Konservatuvarından 1975’te mezun oldu. Henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Melek Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir topladı. Uzun süre Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. Dizi filmlerde rol almasına rağmen henüz bir sinema filminde oynamadı.

“Ferhunde Hanımlar” dizisindeki “Nermin”, “Hayat Bağları”ndaki “Nurhayat” ve “Cennet Mahallesi”ndeki “Pembe” rolleriyle tanınır.

Ankara'da çekilen Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınmasının ardından gelen teklifleri değerlendirerek, İstanbul'a yerleşmiştir.

2012 yılında Star Tv'de yayına giren Melek isimli programını sunmaktadır.

Melek Baykal kendi ifadesi ile Hipoglisemi hastası, bir de tiroid sorunu var.

2004-2007 yılları arasında senaryosunu Erdoğan Tünaş, Serap Gazel, Resul Ertaş, İsa Yıldız'ın yazdığı ve yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı “Cennet Mahallesi” adlı dizide Müjdat Gezen, Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Buket Dereoğlu, Serhat Özcan, Levent Tülek, Ümit Yesin, Şeyla Halis, Erol Günaydın, Ayten Erman, Selin Altay, Serhan Arslan, Zihni Göktay, Sümer Tilmaç ile birlikte rol aldı.

Melek Baykal, 2016 yılında senaryosunu Emrah Kaman ve abisi Murat Emre Kaman ile beraber yazdığı “Kaçma Birader” filminde Zafer Algöz, Cihan Ercan, Algı Eke, Nursel Köse, Alina Boz, Nejat Uygur II, Necip Memili ile beraber oynadı.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ankara Devlet Konservatuvarından 1975’te mezun olduğunda İlk evliliğini Tiyatrocu ve dizi oyuncusu Zafer Ergin ile yaptı. Dört yıl sonra ayrıldı. Daha sonra Almanya’da tanıştığı Warner Striening’le 1984’de evlendi. Onunla 1987’den bu yana ayrı yaşıyor, ama resmen ayrılmadı". TV dizilerinde hep "dul bir kadın"ı oynayan Melek Baykal’ın, iki evliliği de yürümedi. Melek Baykal'ın çocuğunun olup olmadığıyla ilgili ise herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

TİYATRO OYUNLARI

2018 - Şen Makas :Paul Portner - Tiyatrokare

2016 - Ahududu : Joseph Kesselring - Tiyatrokare

2008 - Sokrates'in Son Gecesi : Stefan Tsanev - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2005 - Romantika : Resul ErtaşYaşar Arak - TİM

2002 - Kral Lear : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001 - Bu Bir Rüyadır : Nazım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999 - Dolu Düşün Boş Konuş :Ferhan Şensoy - Oyun Atölyesi

1995 - Yolun Sonu : Eva Frchi - Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 - Kız Doğdu : Tülin Tınaz Tankut - Ankara Devlet Tiyatrosu

1991 - Düşler Yolu : Tennessee Williamsss - Ankara Devlet Tiyatrosu

1990 - Gül Satardı Melek Hanım : Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 - Troyalı Kadınlar : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 - Sinan : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1982 - İlkbahar'da ilkbaharı Yaşamak : Alejandro Casona - Ankara Devlet Tiyatrosu

1981 - Huzur Çıkmazı : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu

1981 - Yerma : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 - Bernarda Alba'nın Evi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 - Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1978 - Bir Ölünün Toplumsal Anatomisi : Oktay Arayıcı - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - İzin Günü : Otto Fischer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - Çıkmaz : Ahmet Muhip Dranas - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - Türkmen Düğünü : Ali Yürük - Ankara Devlet Tiyatrosu

1974 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1974 - Tilki ile Üzüm : Guilherme Figueiredo - Ankara Devlet Tiyatrosu

1974 - Küçük Kolombus : Jacop Lorey - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973- 1993 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu

Kuvay-i Milliye : Nazım Hikmet – Ankara Devlet Tiyatrosu

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

OYUNCU;

2016 - Kaçma Birader (Ramazan Kolçak) (Sinema Filmi)

2011 - Babam Sağolsun (Hayriye Hanım) (TV Dizisi)

2010 - Türk Malı (Berrin) (TV Dizisi)

2010 - Gönül Ferman Dinlemiyor (Gönül) (TV Dizisi)

2008 - Görgüsüzler (Pembe) (TV Dizisi)

2008 - Akasya Durağı (Melahat Güneş) (TV Dizisi)

2004-2007 - Cennet Mahallesi (Pembe Erdağı) (TV Dizisi)

2000 - Hayat Bağları (Nurhayat) (TV Dizisi)

1999 - Deli Yürek (Saziment) (TV Dizisi)

1995 - Melek Apartmanı (Melek) (TV Dizisi)

1993 - Ferhunde Hanımlar (Nermin ) (TV Dizisi)

1989 - Beybaba (TV Dizisi)

ALDIĞI ÖDÜLLER

Afife tiyatro ödülü

2008 - 2009 sezonu tiyatroda en iyi kadın oyuncu Sokrates'in son gecesi adlı oyunla (ankara sanat kurumu)

2009 - 2010 sezonu tiyatroda en iyi kadın oyuncu Sokrates'in son gecesi adlı oyunla (Ankara sanat kurumu)

2009 - en iyi kadın oyuncu (Kadir Has üniversitesi)

2010 - siyaset dergisi ödülleri tiyatro dalında en iyi kadın oyuncu

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?