Melek Çetinkaya kimdir? Melek Çetinkaya davasında son durum nedir?

5 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle müebbet hapse çaptırılan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, hafta sonu Akit TV'deki bir programa katılmış ve sözleri gerekçe gösterilerek, ‘suç ve suçluyu övme’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Melek Çetinkaya ilk duruşmada tahliye edildi. Peki Melek Çetinkaya kimdir? Melek Çetinkaya olayı nedir?

Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyeli öğrenciler için başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nün 3. gününde gözaltına alınmıştı. Çetinkaya'nın Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) gözaltına alınmasıyla başlayan dava süreci sonuçlandı.

Tahliye haberini sosyal medyada duyuran kızı Rüveyda Çetinkaya, “Tutuklunun haline son verilmesine… Karar: TAHLİYE :)” ifadelerini kullandı.

MELEK ÇETİNKAYA KİMDİR?

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle müebbet hapse çaptırılan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılmıştı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi olan 72 sanığın yargılanmasıyla gündeme gelen dava Ocak ayında karara bağlanmıştı. Mahkemenin kararı sonrası müebbet hapis cezası alan öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya önce adalet yürüyüşü yaparak, daha sonra çeşitli platformlarda gündeme gelerek Harbiyeli öğrencilerin darbe girişiminde bulunmadığını ve verilen mahkeme kararının doğru olmadığını ifade etmişti.

MELEK ÇETİNKAYA OLAYI NEDİR?

Melek Çetinkaya'nın askeri öğrenci olan oğlu Furkan Çetinkaya, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından önce tutuklanmış ardından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Çetinkaya, Akit TV'de 12 Temmuz'da katıldığı programda "Hiçbir askeri öğrenci ya da er daha önce darbeden yargılanmadı. Hulusi Akar önceki darbede üsteğmendi, Binali Yıldırım asteğmendi. Hani darbeye katılan vatan haini oluyordu. Neden Hulusi Akar bakan oldu, Binali Yıldırım Başbakan oldu?” ifadelerini kullanmıştı.

Çetinkaya'nın açıklamaları sonrası programın sunucusu Fatih Dağıstanlı yayını sonlandırmıştı. Çetinkaya, programından ardından ‘Suç ve suçluyu övme’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından askeri okul öğrencileri de tutuklanmıştı, yargılamalar sonrasında da 259 askeri okul öğrencisi için "darbeye teşebbüs suçu"ndan müebbet hapis cezaları verildi.