Melek Mosso kimdir? Melek Mosso sosyal medyada trend oldu. Bir konseri sırasında sahneden indirilmesinin ardından twitter'dan çağrıda bulunan Mosso'nun hayatı da merak konusu oldu. Peki Melek Mosso kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan Melek Mosso'nun asıl soyismi ise 'Davarcı'dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden gelmektedir.

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Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başlamıştır. Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenimine devam eden Melek Mosso yan flütle şarkı söylemeye devam ediyor.

Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını elde etti. Akabinde Acun Ilıcalı’nın yapımcısı olduğu ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katıldı.

2018 yılında kendisine ait Youtube kanalında Yıldız Tilbe’ye ait ‘Vursalar Ölemem’ şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.

Fenomen dizi Çukur’un dizi müziği “Hiç Işık Yok” şarkısıyla da dikkatleri üzerine çeken Melek Mosso, şarkıları yorumlama şekli, farklı tarzı ve ses tonuyla dikkat çekiyor.

Melek Mosso'nun söylediği şarkılar;

Vursalar Ölemem (cover)

Arzular Arsız

Bana yalan söylediler (cover)

Umrumda Değil

Dilek Taşı (cover)

Gölgen Yeter

Kedi

Yalnız Gece (cover)

Ben Varım (cover)