Melek Mosso yerine sahne alacaktı! Isparta'ya gidemeyen Seda Sayan, "Beyniniz mi sulandı" diyerek ateş püskürdü! "İlahi adalet" yorumları yağdı!
Melek Mosso yerine sahne alacaktı! Isparta'ya gidemeyen Seda Sayan, "Beyniniz mi sulandı" diyerek ateş püskürdü! "İlahi adalet" yorumları yağdı!
'Ahlaki' gerekçelerle konseri iptal edilen Melek Mosso yerine Isparta'da sahne alması beklenen Seda Sayan hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya gidemeyeceğini belirtti. Ardından sinirlenen Seda Sayan adeta ateş püskürdü.