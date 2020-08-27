Melek Mosso'dan konserinde "ağır siyasi göndermeler" yaptığı iddialarına açıklama!

Melek Mosso geçtiğimiz günlerde verdiği konserde "ağır siyasi göndermeler" yaptığı iddia edilip sahneden indirilmişti. O olayın ardından Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli açıklamalara yer verdi.