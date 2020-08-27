Melek Mosso'dan konserinde "ağır siyasi göndermeler" yaptığı iddialarına açıklama!
Melek Mosso geçtiğimiz günlerde verdiği konserde "ağır siyasi göndermeler" yaptığı iddia edilip sahneden indirilmişti. O olayın ardından Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli açıklamalara yer verdi.
Geçtiğimiz hafta Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde verdiği konserde 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' dediği için sahneden indirildiğini dile getiren ünlü şarkıcı Melek Mosso, konuyla ilgili olarak twitter hesabı üzerinden yayınladığı video ile önemli bilgiler verdi.
Mars ulusal marşı olan 'Rise to Mars', Oscar Castellino tarafından hazırlandı!
Hazal Filiz Küçükköse bikinisi ile frikik vermekten kaçamadı!
Bim 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğundaki fırsatları kaçırmayın!
İzmir'de sokak ortasında tuvaletini yapan kadın herkesi şaşırttı!
27 Ağustos 2020 Perşembe 09:51
Benzer Videolar