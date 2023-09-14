Melek Yıldız Ergül, Sanko Sanat Galerisi’nde sergi açacak

Ressam Melek Yıldız Ergül, akrilik boya ve karışık teknikte yaptığı soyut figüratif eserlerinden oluşan "Zamana Dokunmak" temalı "Amazon Kadınlar" resim sergisini 15 Eylül Cuma günü SANKO Sanat Galerisi'nde açacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Melek Yıldız Ergül, Sanko Sanat Galerisi’nde sergi açacak

Ressam Melek Yıldız Ergül, akrilik boya ve karışık teknikte yaptığı soyut figüratif eserlerinden oluşan "Zamana Dokunmak" temalı "Amazon Kadınlar" resim sergisini 15 Eylül Cuma günü SANKO Sanat Galerisi'nde açacak.

Samsun bölgesinde yaşamış Amazon kadınlarının yaşadıkları döneme ait kültürel yaşantılarını son beş yıldır proje olarak tuvallerine yansıtmaya başladığını belirten Ergül, "Amazon kadınlarının yaşam kültürlerinde giydikleri kostümleri, kullandıkları savaş aletlerini danslarını hayata bakış tarzları duruşları, felsefelerini resimlerime yansıtarak izleyicilerime yaşanmış bir hayatı ve kültürü anlatmaya çalıştım" dedi.

Asıl amacının Amazon kadınları resimleyerek Samsun'un tarihi ve kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak olduğunu ifade eden Ergül, şunları kaydetti: "Amazon Kadınlar, Samsun bölgesinde yaşayarak bir döneme iz bırakmış kültürdür. Bu sergileri proje olarak yurtiçi ve yurtdışı bölgelerde açmaya devam edeceğim. Amazonlar seri halinde çalışmalardır. Amazonlar hakkında gerekli bilgileri toplayıp hayal gücümle yoğurarak çalışmalarımı sürdürdüm. Belgesel niteliğinde değil de sanatsal öğelerle süsledim."

Gaziantep'te geçen yıllarda çalıştaya katıldığını ve SANKO Sanat Galerisinde karma resim sergisinde eserlerini sergilediğini ifade eden Ergül, "SANKO Sanat Galerisi ev sahipliğinde Gaziantep'te açacağım ilk kişisel sergimde eserlerimi sanatseverler ile buluşturacağım için mutluyum. Tüm resim tutkunlarını eserlerimi izlemeye davet diyorum" şeklinde konuştu.

Melek Yıldız Ergül'ün "Zamana Dokunmak" temalı "Amazon Kadınlar" resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 15 Eylül Cuma günü saat 17.30'da açılacak.

Ergül'ün 31'inci kişisel sergisinde 30 eser yer alacak.

Ressam Melek Yıldız Ergül, Samsun'da doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi bölümü bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bazı liseler ile güzel sanatlar lisesinde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yaptı.

Çalışmalarının ana teması "Amazon Kadınları" olan sanatçı, 30 kişisel sergi açtı, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Almanya, Belçika, Hollanda, Makedonya, Bulgaristan ve KKTC'de birçok karma sergiye katıldı.

Ulusal ve uluslararası sempozyum ve çalıştaya katılan sanatçının, yurt içi ve yurt dışında birçok müze ve özel koleksiyonda eseri bulunuyor.

GESAM, ASGAD ve SAKÜDER üyesi olan sanatçı, çalışmalarını Samsun'da kurduğu atölyesinde sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Son Haberler
Girişimlerin yüzde 96’sı internet erişimine sahip
Girişimlerin yüzde 96’sı internet erişimine sahip
Bu adam yaklaşık 2 aydır sokakta kalıyor
Bu adam yaklaşık 2 aydır sokakta kalıyor
Öğrencilere kırtasiye yardımı
Öğrencilere kırtasiye yardımı
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
UNITAR’ın Türkiye’deki iki ortağından biri ZBEÜ oldu
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!