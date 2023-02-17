Meletios Miskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meletios Miskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meletios Miskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meletios Miskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meletios Miskovic 27 Temmuz 1999 tarihinde Edessa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μελέτιος Μίσκοβιτς / Мелетиос Мишковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meletios Miskovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTFM yapmaktadır. Meletios Miskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Meletios Miskovic'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Meletios Miskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meletios Miskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Meletios Miskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meletios Miskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında PAOK U20

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2020 yılında Reichenau

7 Şubat 2022 yılında SV Kapfenberg

Meletios Miskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meletios Miskovic şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Meletios Miskovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aris Thessaloniki, PAOK Akademie

Sırbistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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