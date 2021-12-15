Melfuf ne demek, TDK'ya göre Melfuf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Melfuf kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Melfuf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Melfuf nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Melfuf kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Melfuf ne demek? Melfuf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi melfuf kelimesi. Peki melfuf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre melfuf nedir, melfuf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
MELFUF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Melfuf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Melfuf kelimesi Arapça kökenlidir.
TDK'ya göre melfuf kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Sarılmış, bağlanmış, eklenmiş