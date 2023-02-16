Melih Alcu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melih Alcu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melih Alcu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melih Alcu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melih Alcu 12 Mayıs 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melih Alcu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Melih Alcu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 3 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Melih Alcu'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Melih Alcu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/melih_alcu/

Melih Alcu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Melih Alcu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Melih Alcu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melih Alcu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bayrampaşa

3 Eylül 2020 yılında Bld Derince

Melih Alcu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melih Alcu şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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