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  3. Melih Altınok'tan Fatih Altaylı için olay ifade: Habertürk'ün küfürbazı otuz iki kısım tekmili birden gazeteci, yazar

Melih Altınok'tan Fatih Altaylı için olay ifade: Habertürk'ün küfürbazı otuz iki kısım tekmili birden gazeteci, yazar

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, Habertürk yazarı Fatih Altaylı için isim vermeden, "Habertürk'ün küfürbazı otuz iki kısım tekmili birden gazeteci, yazar" ifadesini kullandı.

Melih Altınok'tan Fatih Altaylı için olay ifade: Habertürk'ün küfürbazı otuz iki kısım tekmili birden gazeteci, yazar

Türkiye son günlerde aşı olmayan vatandaşları konuşuyor. Bu kişilerin genel olarak hastanelerde tedavi gören kişiler olması nedeniyle aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesi istemi gündeme geliyor. Bu konuda birçok gazeteci de görüşünü dile getirmeye devam ederken Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok da düşüncelerini "Aşısızların pandemisiymiş! " başlığıyla yayımlanan bir yazıyla kaleme aldı. 

Melih Altınok'tan Fatih Altaylı için olay ifade: Habertürk'ün küfürbazı otuz iki kısım tekmili birden gazeteci,

SALGININ YÜKÜNÜN AŞISIZLARA YÜKLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Altınok'un salgının tüm yükünün  Sağlık Bakanı'nın kabaca sayısını verdiği 22 milyon aşısız vatandaşın sırtına yüklenmeye çalışıldığını yazdı.

Melih Altınok'tan Fatih Altaylı için olay ifade: Habertürk'ün küfürbazı otuz iki kısım tekmili birden gazeteci,

ALTAYLI'NIN İSMİNİ VERMEDİ

Altınok isim vermeden, Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakkında ifadeler kullandı.

Altınok yazısında, "İslamcısı, solcusu, liberali, Ahmet Hakan'ı, Habertürk'ün küfürbazı otuz iki kısım tekmili birden gazeteci, yazar zorunlu aşı uygulamasını savunmuyor mu?" ifadelerine yer verdi.

Melih Altınok'tan Fatih Altaylı için olay ifade: Habertürk'ün küfürbazı otuz iki kısım tekmili birden gazeteci,

Öte yandan Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde aşı olmayanlara kısıtlamalar uygulanmasını içeren bir yazı kaleme almıştı. Altaylı yazısında şu ifadelere yer vermişti:

 "Aşı olmamak elbette insan hakkı.

Ama aşı olmayanların yarattığı tehlikeye karşı toplumu korumak da insan hakkı.

Fransa böyle bir uygulamayı başlattı bile.

İngiltere, ABD önlemleri yeniden devreye sokmaya, belirli mecburiyetler getirmeye başladılar.

Aşı olmayanlara kısıtlama getirmeleri de an meselesi.

Türkiye de sayılar içinden çıkılmaz hale tırmanmadan bunu yapmak zorunda.

Aşı kartı olmayanların;

1. Uçak dahil, toplu taşıma kullanmaları yasaklanmalı.

2. Lokanta ve eğlence yerlerine, kafelere, barlara girmelerine izin verilmemeli.

3. Şehirlerarası yolculuk yapmalarına engel olunmalı.

4. İbadethanelere girmelerine, toplu ibadet yapmalarına izin verilmemeli.

5. Aşı hakkı olduğu ve sırası geldiği halde aşı olmamakta ısrar edenler birden fazla kişinin aynı oda ya da salonda çalışmak zorunda olduğu iş yerlerinde çalışıyorlarsa salgın sonuna ya da aşı oluncaya kadar ücretsiz izne çıkarılmalı.

6. Halkla doğrudan temas halinde olan görevleri ifa edenler de aşı olmamaları halinde ücretsiz izne çıkarılmalı.

Bu önlemleri almadığımız müddetçe bu salgını yenmemiz mümkün olmayacak gibi görünüyor."

Kaynak: Bölge Gündem, Habertürk, Sabah.

Tayfun Altuntaş
Editör
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