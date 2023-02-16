Melih Bostan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melih Bostan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melih Bostan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melih Bostan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melih Bostan 8 Nisan 2004 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melih Bostan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Foot & Ball yapmaktadır. Melih Bostan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Melih Bostan'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Melih Bostan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Melih Bostan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Melih Bostan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melih Bostan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2015 yılında Derince B. Alt.

7 Ekim 2016 yılında Fenerbahçe Alt.

25 Mart 2019 yılında Fenerbahçe U16

1 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe U17

29 Ocak 2021 yılında Serik Belediye

30 Haziran 2021 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2021 yılında Fenerbahçe U19

8 Şubat 2023 yılında Eskişehirspor

30 Haziran 2023 yılında Fenerbahçe U19

Melih Bostan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melih Bostan şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Melih Bostan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Derince Spor (2013-2015), Derince Birlik Spor (2015-2016), Fenerbahce SK (2016-2021)

Türkiye U19 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 14 gol atmıştır.

Türkiye U14 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 11 gol atmıştır.

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